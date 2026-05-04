Precipita dal tettuccio della minicar guidata dall’amico è gravissimo L’ipotesi di un ‘gioco’ finito male

Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tettuccio di una minicar guidata da un amico. L’incidente si è verificato in una strada cittadina e, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato il risultato di un gioco pericoloso. La polizia sta indagando sull’accaduto, cercando di chiarire le modalità e le responsabilità dell’episodio. La prognosi resta riservata, e le condizioni del giovane sono considerate molto serie.

Foligno, 4 maggio 2026 – L’ipotesi è quella di un gioco pericoloso finito male, una bravata che ora rischia di costare la vita ad un ragazzo di 18 anni, caduto dal tettuccio di una minicar guidata da un amico. E’ accaduto a Foligno nella tarda serata di ieri, domenica 3 maggio. La dinamica dell'incidente. In base a quanto appreso, il ragazzo era seduto sul tetto del mezzo quando sarebbe caduto sull’asfalto, battendo violentemente la testa. Trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Perugia, ora si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione e lotta tra la vita e la morte. L’incidente si è verificato intorno alla mezzanotte nel parcheggio superiore del centro commerciale Le Vetrine di viale Roma.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Precipita dal tettuccio della minicar guidata dall’amico, è gravissimo. L’ipotesi di un ‘gioco’ finito male Notizie correlate Precipita dal cestello della gru: muore a 73 anni, gravissimo il figlioModena, 4 aprile 2026 – Terribile incidente sul lavoro questa mattina in via Circondaria a San Felice, in provincia di Modena. Leggi anche: Lecce, 17enne muore in casa per un colpo di pistola alla tempia: ‘Un gioco finito male’ Approfondimenti e contenuti Foligno, cade dal tettuccio della minicar in corsa: 18enne gravissimo in rianimazioneL'incidente durante un gioco nel parcheggio del centro commerciale di viale Roma ieri notte: alla guida un amico 17enne ... corrieredellumbria.it Cade dal tettuccio di una minicar in corsa: 18enne ferito grave e 17enne denunciatodi Chiara Fabrizi Sarebbe caduto dal tettuccio di una minicar in corsa, il 18enne di Foligno ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Perugia, dove è stato trasferito in elisoccorso nella nott ... umbria24.it