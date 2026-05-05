Gino Lisa Vasile chiarisce sul servizio biglietteria | Si può acquistare il giorno stesso

Il presidente di Aeroporti di Puglia ha commentato una richiesta del consigliere regionale riguardo al servizio di biglietteria in aeroporto. Vasile ha spiegato che, secondo gli accordi con il vettore Aeroitalia, è possibile acquistare i biglietti anche lo stesso giorno del volo. La questione era stata sollevata in seguito a un post del consigliere regionale, che aveva chiesto chiarimenti sulla disponibilità del servizio di biglietteria.

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, in riferimento al post del consigliere regionale Giannicola De Leonardis, rispetto al servizio di biglietteria in aeroporto, chiarisce che come da accordi con il vettore Aeroitalia, il servizio di biglietteria per tutti i servizi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Disservizi al Gino Lisa, Vasile chiarisce sul servizio di biglietteria: "Si può acquistare il giorno stesso"Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, in riferimento al post del consigliere regionale Giannicola De Leonardis, rispetto al... Traffico in salita per il 'Gino Lisa', ma la biglietteria non è ancora in funzione: "Disservizio da risolvere"Traffico in crescita per l'aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia, ma la biglietteria per l'acquisto fisico dei ticket di viaggio non è ancora attiva. Contenuti e approfondimenti Gino Lisa, Vasile (AdP): Le difficoltà della Lumiwings non dipendono da Foggia. Metteremo in piedi una nuova soluzioneMetteremo in piedi una nuova soluzione per il Gino Lisa. Lo ha affermato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, durante la conferenza stampa convocata allo scalo foggiano dopo ... foggiacittaaperta.it VASILE Gino Lisa, Vasile (AdP): Difficoltà di Lumiwings non dipendono da Foggia. Pronti per soluzioneFOGGIA – Metteremo in piedi una nuova soluzione per il Gino Lisa. Con queste parole il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, ha rassicurato cittadini e istituzioni durante la conferenza ... statoquotidiano.it