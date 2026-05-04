Traffico in salita per il ' Gino Lisa' ma la biglietteria non è ancora in funzione | Disservizio da risolvere
L'aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia registra un aumento del traffico passeggeri, ma la biglietteria fisica per l'acquisto dei biglietti non è ancora operativa. La struttura rimane aperta e funzionante, mentre i viaggiatori devono rivolgersi a metodi alternativi per acquistare i biglietti. La situazione genera disagi tra i viaggiatori in attesa di una soluzione definitiva.
Traffico in crescita per l'aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia, ma la biglietteria per l'acquisto fisico dei ticket di viaggio non è ancora attiva.Lo denuncia Giannicola De Leonardis, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. “Nessuna possibilità di acquistare i titoli di viaggio in aeroporto, non.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Gino Lisa, Fallucchi (FDI): “Sui Vigili del Fuoco arrivano i fatti. Sulla continuità territoriale si attende ancora”
Gino Lisa, Aeroitalia lancia la rotta Foggia-Bergamo: due voli a settimana a partire da giugnoGarantire connessioni rapide ed efficienti è una necessità imprescindibile per assicurare coesione territoriale, diritto alla mobilità e sviluppo...