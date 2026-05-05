Disservizi al Gino Lisa Vasile chiarisce sul servizio di biglietteria | Si può acquistare il giorno stesso
Il presidente di Aeroporti di Puglia ha precisato che, in risposta a un post di un consigliere regionale, il servizio di biglietteria presso l’aeroporto può essere utilizzato anche lo stesso giorno dell’acquisto. La comunicazione conferma che, in accordo con il vettore Aeroitalia, il servizio è disponibile per tutti i clienti senza restrizioni temporali. La questione riguarda i disservizi segnalati dai passeggeri e il funzionamento del servizio di biglietteria in aeroporto.
Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, in riferimento al post del consigliere regionale Giannicola De Leonardis, rispetto al servizio di biglietteria in aeroporto, chiarisce che come da accordi con il vettore Aeroitalia, il servizio di biglietteria per tutti i servizi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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