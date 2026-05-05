Disservizi al Gino Lisa Vasile chiarisce sul servizio di biglietteria | Si può acquistare il giorno stesso

Il presidente di Aeroporti di Puglia ha precisato che, in risposta a un post di un consigliere regionale, il servizio di biglietteria presso l’aeroporto può essere utilizzato anche lo stesso giorno dell’acquisto. La comunicazione conferma che, in accordo con il vettore Aeroitalia, il servizio è disponibile per tutti i clienti senza restrizioni temporali. La questione riguarda i disservizi segnalati dai passeggeri e il funzionamento del servizio di biglietteria in aeroporto.