Il conducente del tram deragliato a Milano | Ho preso una botta al piede poi sono svenuto

Il conducente del tram che si è schiantato a Milano ha raccontato di aver ricevuto una botta al piede prima di perdere i sensi e causare il deragliamento. L’incidente si è verificato in città e, secondo la sua testimonianza, ha perso conoscenza poco prima dello schianto. Non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

Il conducente del tram deragliato a Milano ha riferito di aver subito una botta al piede e quindi di essere svenuto poco prima dell'incidente. Gli inquirenti indagano sul "malore", le comunicazioni e le telecamere di bordo. Il conducente del tram del modello Tramlink 9 che, a seguito di un deragliamento, è finito contro un palazzo, venerdì scorso a Milano, provocando due vittime e una cinquantina di feriti, risulta indagato per disastro ferroviario. Sequestri nella sede Atm, la Procura apre formalmente un fascicolo.