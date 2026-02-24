Martina De Ioannon in lacrime | Ho avuto paura di perdere Gianmarco Steri sono stati mesi impegnativi

Martina De Ioannon ha confessato di aver vissuto un momento difficile con Gianmarco Steri, causato da mesi di tensione e incertezza. La ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare alle lacrime sui social, spiegando di aver avuto paura di perdere il suo compagno. Questa crisi, durata a lungo, le ha fatto capire quanto tenga alla relazione e le ha fatto sentire un’intensa emozione. Ora, Martina si prepara a ricostruire il rapporto con Gianmarco.

L'ex tronista di Uomini e Donne rompe il silenzio sui social e confessa il momento di crisi vissuto con il compagno Gianmarco Steri: "Per la prima volta in 28 anni ho temuto di perdere la persona che ho accanto, ma questa paura mi ha fatto sentire viva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

MARTINA DE IOANNON IN LACRIME CONFESSA TUTTO: “HO AVUTO PAURA DI PERDERLO” — LA VERITÀ SU GIANMARCO CHE NESSUNO SAPEVAMartina De Ioannon si lascia andare alle lacrime e confessa di aver avuto paura di perdere Gianmarco Steri, motivo per cui ha evitato di parlare prima.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon in lacrime per Gianmarco Steri: le rivelazioniMartina De Ioannon, emozionata, si apre dopo i recenti commenti di Ciro Solimeno su Uomini e Donne.

Selvaggia Lucarelli incontra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri La foto virale e il commento iron

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Uomini e Donne, Martina De Ioannon: Ho avuto paura di perdere la persona che ho accanto; Uomini e Donne, Martina De Ioannon si racconta senza filtri: Ho avuto paura di perdere Gianmarco Steri; Grande Fratello, Martina e Gianmarco esclusi dopo il no al nuovo confronto a Uomini e Donne? Il gossip; Uomini e Donne: Ciro e Martina? Ecco cosa penso. Il parere di un’ex di Temptation Island.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon in lacrime sui social: «Ho avuto paura di perdere Gianmarco»La storia d'amore tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri ha attraversato un periodo difficile. La coppia, che si è conosciuta negli studi ... msn.com

Uomini e Donne, Martina De Ioannon si commuove: Ho avuto paura di perdere la persona che ho accantoMartina De Ioannon ha parlato a cuore aperto ai suoi follower, confessando di aver attraversato particolare momento delicato. L'ex tronista ... isaechia.it

Niente GF per loro, sono stati fatti fuori dopo i no a confronti e interviste in tv”. Questa frase ha messo fine a tutte le speranze dei fan di vedere Martina De Ioannon e Gianmarco Steri tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello. Per settimane er - facebook.com facebook