Alexia si sta preparando per un evento live al Fabrique di Milano il prossimo 26 marzo, una festa in stile anni 90 e in scaletta non mancheranno le sue hit storiche come “Uh La La La”, che quando è uscita nel 1997 è arrivata al primo posto in 9 Paesi. “Incontravo agli eventi colleghi come Kylie Minogue, Simple Minds, Paul Young – ha ricordato l’artista a Il Corriere della Sera – e mi tremavano le gambe come fossi una delle loro fan. E invece era perché avevo paura che non mi riconoscessero. Al Festival di Acapulco mi si avvicinarono le Spice Girls chiedendomi, stupite, se cantassi dal vivo mentre ballavo “. Poi i ricordi: “A Ibiza in camerino passava di tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Essere alta 1.50 ti costringe a fare attenzione al peso perché la tv ti ingrassa. Al cinema se ho davanti quello alto, chiedo il seggiolino per i bambini”: lo rivela Alexia

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