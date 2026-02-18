domani monica guerritore al multisala moderno di rieti per i progetti scuola abc

Domani Monica Guerritore partecipa al progetto Scuola ABC Cinema a Rieti, portando il suo film “Anna” al Multisala Moderno. L’attrice e regista incontrerà gli studenti dopo la proiezione, per un dibattito moderato dal critico Federico Pontiggia. L’evento fa parte di un ciclo dedicato al cinema e alla storia, rivolto alle scuole superiori e agli istituti professionali del Lazio. La iniziativa mira a far riflettere sui grandi temi sociali e culturali attraverso le immagini del cinema. La serata si concluderà con un confronto aperto con il pubblico.

PROGETTI SCUOLA ABC CINEMA, STORIA&SOCIETÀ – DENTRO L’IMMAGINE Al Multisala Moderno di Rieti, Giovedì 19 febbraio proiezione del film Anna, cui seguirà il dibattito con la regista e attrice Monica Guerritore, moderato dal critico cinematografico Federico Pontiggia Dopo gli incontri a Roma con Riccardo Rossi, Gabriele Mainetti, Luisa Ranieri, Daniele Vicari, Gabriel Montesi, Andrea Fuorto ed il produttore Pier Giorgio Bellocchio, fa tappa a Rieti, Cinema, Storia&Società – Dentro l’immagine, la linea tematica dei Progetti Scuola ABC dedicata al cinema e all’audiovisivo, rivolta alle studentesse e agli studenti delle Scuole secondarie di II grado, degli istituti professionali e degli Enti IeFP e CFP di Roma e del Lazio, che nasce per ripercorrere il Novecento attraverso le storie, le immagini, i protagonisti e gli interpreti del grande cinema italiano e internazionale e che vuole anche approfondire ciò che accade nel mondo odierno, denso di conflitti e contraddizioni che su grande schermo rivelano tutta la loro complessità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

