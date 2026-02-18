Domani Monica Guerritore al Multisala Moderno di Rieti per i Progetti Scuola ABC
Domani Monica Guerritore partecipa al progetto Scuola ABC Cinema a Rieti, portando il suo film “Anna” al Multisala Moderno. L’attrice e regista incontrerà gli studenti dopo la proiezione, per un dibattito moderato dal critico Federico Pontiggia. L’evento fa parte di un ciclo dedicato al cinema e alla storia, rivolto alle scuole superiori e agli istituti professionali del Lazio. La iniziativa mira a far riflettere sui grandi temi sociali e culturali attraverso le immagini del cinema. La serata si concluderà con un confronto aperto con il pubblico.
PROGETTI SCUOLA ABC CINEMA, STORIA&SOCIETÀ – DENTRO L’IMMAGINE Al Multisala Moderno di Rieti, Giovedì 19 febbraio proiezione del film Anna, cui seguirà il dibattito con la regista e attrice Monica Guerritore, moderato dal critico cinematografico Federico Pontiggia Dopo gli incontri a Roma con Riccardo Rossi, Gabriele Mainetti, Luisa Ranieri, Daniele Vicari, Gabriel Montesi, Andrea Fuorto ed il produttore Pier Giorgio Bellocchio, fa tappa a Rieti, Cinema, Storia&Società – Dentro l’immagine, la linea tematica dei Progetti Scuola ABC dedicata al cinema e all’audiovisivo, rivolta alle studentesse e agli studenti delle Scuole secondarie di II grado, degli istituti professionali e degli Enti IeFP e CFP di Roma e del Lazio, che nasce per ripercorrere il Novecento attraverso le storie, le immagini, i protagonisti e gli interpreti del grande cinema italiano e internazionale e che vuole anche approfondire ciò che accade nel mondo odierno, denso di conflitti e contraddizioni che su grande schermo rivelano tutta la loro complessità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Domani Paola Minaccioni al Teatro Palladium per i Progetti Scuola ABCMartedì 20 gennaio, al Teatro Palladium di Roma, Paola Minaccioni sarà protagonista di un evento nei Progetti Scuola ABC.
Tommaso “Piotta” Zanello al Teatro Palladium per i Progetti Scuola ABCTommaso “Piotta” Zanello torna sul palco del Teatro Palladium nell’ambito dei Progetti Scuola ABC, portando il suo spettacolo “Il senso delle parole – Le parole nella musica”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Los Angeles, Italia 2026, a Roma il gala per Tony Renis: presenti anche Monica Guerritore e Lina Sastri; Rieti, il cinema incontra la scuola: Monica Guerritore al Multisala Moderno con il film Anna; L’incontro con Monica Guerritore chiude il febbraio del Classico dalla grande vivacità culturale; Al Milazzo Film Festival arriva il regista Marco Risi.
DOMANI MONICA GUERRITORE AL MULTISALA MODERNO DI RIETI PER I PROGETTI SCUOLA ABC – CINEMA, STORIA&SOCIETÀ – DENTRO L’IMMAGINEpoliticamentecorretto.com - DOMANI MONICA GUERRITORE AL MULTISALA MODERNO DI RIETI PER I PROGETTI SCUOLA ABC - CINEMA, STORIA&SOCIETÀ - DENTRO L'IMMAGINE ... politicamentecorretto.com
Monica Guerritore in sala. Al Mariani e al Sarti c’è ‘Anna’Ospite d’eccezione stasera a Ravenna e domani a Faenza. L’occasione è la proiezione. del film di cui è attrice e regista. Il cinema Mariani di Ravenna e il cinema Sarti di Faenza avranno un’ospite ... ilrestodelcarlino.it
Monica ShoppingAbbigliamento. Bellaire · Carnaval. Carnevale Strambicoli Domani, in occasione del Carnevale Strambicoli, il negozio sarà aperto dalle 14.00 alle 18.00 Disponibili in negozio: coriandoli stelle filanti Passa a trovarci e preparati a facebook