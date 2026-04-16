Le operazioni di demolizione del tetto della piscina di via Aldo Moro a Ghisalba potrebbero iniziare entro la fine di aprile o all’inizio di maggio. La struttura, danneggiata da un incendio avvenuto il 14 agosto dello scorso anno, sarà oggetto di lavori che prevedono la rimozione della copertura. La riapertura della piscina è prevista tra il 2028 e il 2029.

Ghisalba. Potrebbero partire entro la fine del mese o, al più tardi, con l’inizio di maggio le operazioni di demolizione del tetto della piscina di via Aldo Moro, devastata da un incendio la mattina del 14 agosto dello scorso anno. Ad annunciarlo è il sindaco Gianluigi Conti. L’impresa esecutrice dei lavori, che comprenderanno anche la rimozione delle guaine e dei materiali alterati dal calore e che richiederanno mezzi e tecnologie specifiche, è stata individuata attraverso un’apposita procedura. “Per prima cosa – spiega il primo cittadino – si dovrà procedere con la rimozione del tetto in modo da mettere in sicurezza il cantiere, dopodiché si dovrà bonificare la zona e, solo allora, partire con la ricostruzione”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Si parla di: Piscina di Ghisalba, demolizione del tetto al via entro fine mese: Riapertura prevista tra 2028 e 2029.

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