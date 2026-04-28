Anzio bilancio in attivo | approvati 5 milioni di avanzo di cassa
Il Consiglio Comunale di Anzio ha approvato il bilancio per il 2025, che si chiude con un avanzo di cassa di cinque milioni di euro. La decisione è stata presa nonostante il dissenso di alcune minoranze, mentre la maggioranza ha annunciato l’intenzione di destinare le risorse a servizi e progetti pubblici. La discussione sulla gestione finanziaria si è svolta durante la seduta consiliare, con votazioni contrastate.
? Cosa sapere Il Consiglio Comunale di Anzio approva il bilancio 2025 con 5 milioni di avanzo.. La maggioranza intende usare le risorse per servizi e progetti, nonostante il dissenso.. Il Consiglio Comunale di Anzio ha approvato questa mattina il rendiconto relativo all’esercizio 2025, confermando un avanzo di cassa superiore ai 5 milioni di euro dopo una votazione che ha 16 consiglieri favorevoli e 6 contrari. L’aula ha esaminato il primo documento contabile che traccia l’andamento dell’ultimo anno sotto la gestione della nuova amministrazione. La decisione è stata presa a maggioranza, con il dissenso dei sei rappresentanti della minoranza di centrodestra presenti durante la seduta.🔗 Leggi su Ameve.eu
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