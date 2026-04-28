Il Consiglio Comunale di Anzio ha approvato il bilancio per il 2025, che si chiude con un avanzo di cassa di cinque milioni di euro. La decisione è stata presa nonostante il dissenso di alcune minoranze, mentre la maggioranza ha annunciato l’intenzione di destinare le risorse a servizi e progetti pubblici. La discussione sulla gestione finanziaria si è svolta durante la seduta consiliare, con votazioni contrastate.

? Cosa sapere Il Consiglio Comunale di Anzio approva il bilancio 2025 con 5 milioni di avanzo.. La maggioranza intende usare le risorse per servizi e progetti, nonostante il dissenso.. Il Consiglio Comunale di Anzio ha approvato questa mattina il rendiconto relativo all’esercizio 2025, confermando un avanzo di cassa superiore ai 5 milioni di euro dopo una votazione che ha 16 consiglieri favorevoli e 6 contrari. L’aula ha esaminato il primo documento contabile che traccia l’andamento dell’ultimo anno sotto la gestione della nuova amministrazione. La decisione è stata presa a maggioranza, con il dissenso dei sei rappresentanti della minoranza di centrodestra presenti durante la seduta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anzio, bilancio in attivo: approvati 5 milioni di avanzo di cassa

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