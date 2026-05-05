Francesca Manzini al GF Vip svela | Ho lavorato con l’emiro del Qatar nessuno le crede

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, l'attrice e imitatrice ha dichiarato di aver lavorato con un emiro del Qatar. La sua affermazione ha suscitato reazioni diverse tra gli altri concorrenti, che hanno reagito con sorrisetti e battute. La discussione si è acceso quando alcuni hanno messo in dubbio la veridicità della sua versione, mentre altri hanno continuato a ridere. La discussione è continuata nel corso della serata, senza ulteriori dettagli sulla vicenda.

La rivelazione di Francesca Manzini al GF Vip fa discutere, gli altri gieffini la prendono in giro. Ieri sera in giardino mentre chiacchierava con alcuni suoi compagni di avventura Francesca Manzini ha fatto sapere di aver lavorato per due anni con l’emiro del Qatar, era l’assistente del principe. Queste le sue parole: “ Ho fatto l’assistente e l’account manager all’emiro. Cosa significa? Facevo tante cose per lui, parliamo di fusioni, marketing, gestivo cose, tutto”. Gli altri gieffini non le hanno creduto, hanno provato a chiederle maggiori dettagli ma la loro titubanza era palese. Raul Dumitras a tavola con gli altri l’ha presa in giro dicendo: “ Ragazzi non potete capire, dopo aver detto che ha fatto teatro per 20 anni, oggi ne ha detta un’altra delle sue, una cosa che se ve la dico cascate dalle sedie.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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