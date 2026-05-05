Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha dichiarato di aver lavorato per due anni come assistente dell’Emiro del Qatar. La sua affermazione ha suscitato scetticismo tra gli altri concorrenti, che hanno espresso dubbi sulla veridicità della versione fornita. Per dimostrare la propria tesi, Manzini ha mostrato alcune prove a supporto della sua affermazione.

Francesca Manzini rivela al Grande Fratello Vip di aver lavorato come assistente dell’Emiro del Qatar per due anni. Ma nella Casa nessuno le crede. Scoppia il caso. Nella Casa del Grande Fratello Vip c’è una concorrente che ogni giorno riesce a sorprendere tutti. Non con colpi di scena costruiti a tavolino, ma con la sua vita — una vita che sembra scritta da un romanziere fantasioso. Francesca Manzini, già nota per essere attrice, comica, imitatrice, conduttrice, sceneggiatrice, coreografa e danzatrice del ventre, ha alzato ancora l’asticella: ha rivelato ai suoi coinquilini di aver lavorato per l’Emiro del Qatar. Il risultato? Una valanga di risate e scetticismo.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Francesca Manzini al GF Vip: “Ho lavorato per l’Emiro del Qatar” — i coinquilini non ci credono, lei sbotta con le prove

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Francesca Manzini sorprende ancora: “Ho lavorato con il principe del Qatar”ella Casa del Grande Fratello Vip non mancano mai i colpi di scena, ma questa volta a lasciare tutti senza parole è stata Francesca Manzini.

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