Al Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Alessandra Mussolini hanno avuto un nuovo scontro. Durante la discussione, le due si sono scambiate parole dure e, alla fine, Antonella Elia ha colpito la porta con la testa. La lite tra le due donne si è protratta per alcuni minuti, senza ulteriori dettagli sui motivi del diverbio.

Nuova lite al Grande Fratello Vip fra Antonella Elia e Alessandra Mussolini che sembrano ormai arrivate ai ferri corti. Nella casa di Cinecittà d’altronde si respira ormai da giorni un’aria pesante, fra discussioni anche molto accese e scontri che non lasciano scampo. Antonella Elia contro Alessandra Mussolini: la lite e le testate alla porta. Ormai da giorni Antonella Elia e Alessandra Mussolini giocano a punzecchiarsi e attaccarsi, ma le liti fra le due donne del GF Vip spesso degenerano. L’ultima discussione è scoppiata a causa della postazione trucco, proprio durante il risveglio dei concorrenti. Alessandra Mussolini, svegliandosi, ha trovato il suo spazio di fronte allo specchio occupato dai prodotti di Antonella Elia e ha iniziato a lamentarsi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Antonella Elia litiga con Alessandra Mussolini poi prende a testate la porta

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