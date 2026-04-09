GF Vip Antonella Elia minacciosa con Alessandra Mussolini | Ti metto le mani addosso

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, si sono verificati momenti di tensione tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Quest’ultima ha imitato l’altra concorrente, scatenando una reazione minacciosa da parte di Antonella Elia, che le ha detto: “Ti metto le mani addosso”. Da tempo, i rapporti tra le due non sono più sereni, e gli scontri tra loro continuano a creare scompiglio all’interno del reality.

Nervi tesi al Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini imita Antonella Elia e lei la minaccia. Non accennano a placarsi gli animi tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip, da quando non sono più amiche infatti non smettono di farsi la guerra. Antonella Elia al GF Vip (Screen Mediaset Infinity) Ieri sera l’ex europarlamentare con il suo pungente atteggiamento ha di nuovo imitato Antonella dicendo che cammina rallentata e dice cattiverie. La Elia non ha reagito affatto bene all’ennesima provocazione, ha infatti detto: “ Ma tu vuoi proprio che io ti metta le mani addosso?! Ammazza che brutte gambe storte che hai”.... 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Antonella Elia crolla al GF Vip e perde le staffe con Alessandra MussoliniIl legame tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip sembrava già destinato a una rottura, e la terza puntata del reality ha...

GF Vip, Antonella Elia delusa da Alessandra Mussolini: “Non me l’aspettavo, prima empatizzava con me”Antonella Elia si sfoga al Grande Fratello Vip, cosa ha detto la gieffina contro Alessandra Mussolini Ad Antonella Elia non va proprio giù il fatto...

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Gf Vip 8, Antonella Elia sclera contro Alessandra Mussolini e la scena diventa virale sui social (Video)Nella Casa del Gf Vip è giunta definitivamente al termine la tregua tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini. Nel corso della terza puntata del reality, infatti, tra le due si è consumata un’accesa ... isaechia.it

Antonella Elia ai ferri corti con Alessandra Mussolini al GF Vip: Patetica, mi fai penaAntonella Elia e Alessandra Mussolini al GF Vip protagoniste di uno scontro durissimo tra accuse, provocazioni e parole durissime. rumors.it

“Lei porta la parrucca...”. Antonella Elia, la scoperta al GF sulla coinquilina - facebook.com facebook

SFURIATA CLAMOROSA di ANTONELLA ELIA stanno dando reparto psichiatria #gfvip x.com