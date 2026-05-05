All’alba, un incendio improvviso ha interessato un’auto parcheggiata in via Degola a Genova, consumandone completamente il cofano. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno spento le fiamme in breve tempo e hanno ispezionato il vano motore, dove hanno trovato tracce che suggeriscono una combustione rapida. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, e non si segnalano persone coinvolte o ferite.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il fuoco a divampare nel cofano in pochi minuti?. Cosa hanno scoperto i vigili del fuoco nel vano motore?. Perché la polizia sta indagando su possibili fattori esterni?. Quali rischi hanno evitato i soccorritori per le case vicine?.? In Breve Incendio scoppiato alle ore 05:00 del 05 maggio 2026 in via Degola.. Fiamme originate dal vano motore dopo breve sosta del conducente.. Vigili del Fuoco e Polizia hanno gestito l'area e la viabilità.. Indagini in corso per accertare guasto tecnico o cause esterne.. Verso le cinque del mattino di questo martedì 05 maggio 2026, un’auto ha preso fuoco in via Degola a Genova, coinvolgendo il conducente che si era allontanato dal veicolo solo per pochi minuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, rogo improvviso all’alba in via Degola: auto distrutta

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