Masserano auto distrutta dal fuoco | il rogo lambisce un camion

Nella serata di ieri, un veicolo è andato completamente distrutto a causa di un incendio a Masserano, con le fiamme che si sono propagate anche a un camion parcheggiato nelle vicinanze. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell’incendio e verificare come il fuoco non abbia raggiunto il carico del camion. Al momento, non sono ancora state rese note le eventuali cause tecniche scoperte dai carabinieri.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il fuoco a non raggiungere il carico del camion?. Quali sono le cause tecniche individuate dai carabinieri per il rogo?. Cosa ha scatenato l'incendio all'interno dell'auto distrutta?. Chi dovrà rispondere dei danni causati al mezzo pesante vicino?.? In Breve Vigili del Fuoco e Carabinieri hanno messo in sicurezza l'area di Masserano.. Il calore ha danneggiato il telone di un camion parcheggiato vicino.. I Carabinieri indagano sulla dinamica per individuare le cause del rogo.. Nessun ferito registrato durante l'incendio avvenuto nel pomeriggio di ieri.. Un incendio violento ha distrutto un’automobile a Masserano nel pomeriggio di ieri, coinvolgendo anche un mezzo pesante parcheggiato nelle immediate vicinanze del veicolo in fiamme.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Masserano, auto distrutta dal fuoco: il rogo lambisce un camion Notizie correlate Villasor, auto divorata dal fuoco: i Vigili del Fuoco fermano il rogo? Cosa sapere Vigili del Fuoco intervengono in via Cagliari a Villasor per incendio auto domenica sera. Porto Torres, auto distrutta dal fuoco: video rivelano l’autore? Cosa sapere Auto di un operatore sanitario distrutta da incendio doloso in via Rocco Chinnici a Porto Torres.