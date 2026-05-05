Genini e la salma violata il patrigno | Indagini a buon punto forse presto potremo ridare pace a Pamela

Il patrigno di Pamela Genini ha dichiarato che le indagini sono in fase avanzata e che si aspetta risposte entro due settimane, o anche prima. La vicenda riguarda il ritrovamento del corpo della giovane, che è stato decapitato e a cui è stata trafugata la testa. Fanpage.it ha raccolto queste parole in un momento di attesa da parte delle autorità per chiarire i dettagli sulla morte e sulla violazione della salma.

"Attendiamo risposte entro due settimane, anche prima", dice a Fanpage.it il patrigno di Pamela Genini, il cui cadavere è stato decapitato e la testa trafugata.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Profanato il corpo di Pamela Genini, trafugata e decapitata la salma della modella uccisa a MilanoIl caso del femminicidio di Pamela Genini, 29 anni, modella uccisa lo scorso ottobre a Milano dall’ex compagno Gianluca Soncin, ha un altro capitolo... Pamela Genini, choc: decapitata la salma della giovane uccisa dal fidanzatoIl cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncin, è stato trafugato dal... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pamela Genini, la salma profanata. L'appello della mamma: Restituiscimi mia figlia, fatti venire un rimorso di coscienza. I carabinieri criminologi tracciano il profilo del profanatore; Tomba di Pamela Genini profanata, l'appello dei carabinieri: Cerchiamo foto e video; Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Pamela Genini e il corpo decapitato, appello e mail dedicata per trovare indizi. Pamela Genini, il testimone: «Le telefonate da Dolci dopo la profanazione». Quelle ricerche web sulla bara e sui polliniInterrogato dai carabinieri di Bergamo il responsabile di un'associazione anti violenza che l'ex di Pamela frequentò. Intanto arrivano le prime mail dopo l'appello a collaborare con foto e video della ... bergamo.corriere.it Pamela Genini decapitata a novembre: l'indiscrezione sulla perizia Cattaneo. E l'uomo del cimitero che potrebbe essere Dolci (tornato in procura)Mentre il Labanof di Cristina Cattaneo lavora per collocare nel tempo la profanazione della salma, emerge un'indiscrezione che sposta tutto: la decapitazione sarebbe avvenuta a novembre, poche settima ... mowmag.com “Perché Dolci si espone così tanto Forse un suo modo per mantenere viva la relazione con Pamela”. Elisa Bella Bartolotti, amica di Pamela di Genini, torna a parlare con Fanpage.it per spiegare quanto sia cambiata la sua vita dopo il femminicidio. - facebook.com facebook Femminicidio Genini, 'al 90% è stato Dolci” a profanare la tomba x.com