Venerdì e sabato si terrà un evento speciale dedicato ai quarant'anni di gemellaggio con una città straniera, coinvolgendo la comunità locale in iniziative pubbliche e celebrazioni ufficiali. La manifestazione prevede incontri culturali, mostre e momenti di condivisione tra cittadini, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra le due realtà. La cerimonia ufficiale si svolgerà nel centro cittadino, con la partecipazione delle autorità locali e rappresentanti dell’altra città.

Un weekend che intreccia storia, relazioni internazionali e identità cittadina. Venerdì e sabato, 8 e 9 maggio, Lodi celebrerà i 40 anni del gemellaggio con Costanza, un legame siglato nel 1986 con l’obiettivo di rafforzare i rapporti culturali, istituzionali e sociali tra le due città europee, unite da una visione comune di cooperazione e scambio. Un anniversario simbolico che cade in un momento particolarmente denso per la città: nello stesso fine settimana infatti si celebreranno anche le iniziative per i 230 anni della Battaglia al Ponte e i 50 anni della fondazione dell’Accademia Gerundia, componendo un mosaico che tiene insieme passato e presente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gemellaggio con Costanza. Sarà festa per i 40 anni

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Si parla di: Sarnico Lovere Run, bis di Simon Ekidor Dudi e tris di Sara Bottarelli.

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