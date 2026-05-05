Gela presi i cugini che rapinarono un gioielliere | bottino da 100mila €

A Gela sono stati arrestati i cugini coinvolti in una rapina a un gioielliere, durante la quale è stato sottratto un bottino di circa 100 mila euro. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso le fasi della fuga a bordo di uno scooter, permettendo di individuare il percorso seguito. Inoltre, è stato accertato che uno dei due avrebbe ricevuto mille euro in cambio di aver nascosto il mezzo usato durante il colpo.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le telecamere a tracciare la fuga dello scooter?. Chi ha ricevuto mille euro per nascondere il mezzo usato?. Perché il complice era tornato a Gela proprio domenica notte?. Come influirà questo colpo sulla sicurezza dei negozi in Corso Vittorio?.? In Breve Rapina avvenuta il 24 aprile in Corso Vittorio Emanuele a Gela.. Il quarantenne ha venduto lo scooter usato per la fuga a 1000 euro.. Il trentaseenne era in affidamento in prova nel nord Italia prima del fermo.. L'aggressione ha causato un danno economico di 100mila euro alla bottega.. Due uomini, un quarantenne e un trentaseienne, sono stati fermati dalla Polizia di Stato a Gela domenica notte dopo una rapina avvenuta in Corso Vittorio Emanuele il 24 aprile scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gela, presi i cugini che rapinarono un gioielliere: bottino da 100mila € Notizie correlate Leggi anche: Truffe del “finto carabiniere”, madre e figlio arrestati: bottino da 100mila euro Roma, rapine seriali a mano armata tra gioiellerie e uffici postali: bottino da oltre 100mila euroRoma, 24 febbraio 2026 – Si muovevano rapidi, con i volti coperti e la pistola in pugno. Approfondimenti e contenuti Rapina da 100 mila euro a Gela: la Procura denuncia un sistema criminale, arrestati i cugini criminaliViolente rapine e furti con spaccate (due la notte scorsa) nei negozi: per il capo della Procura di Gela Salvatore Vella c'è un sistema criminale organizzato dietro questi episodi che creano panico tr ... lasicilia.it Colpo da centomila euro in corso Vittorio Emanuele, fermati due cugini a GelaL'operazione, scattata nella notte di domenica, ha portato all'esecuzione di due provvedimenti di fermo di indiziato di delitto emessi dalla Procura di Gela, dopo un'intensa attività investigativa lam ... blogsicilia.it