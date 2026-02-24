Uso del cellulare alla guida sospese 12 patenti | la Polizia Locale mette in guardia gli automobilisti

La Polizia Locale di Ravenna ha sospeso 12 patenti per uso di cellulare alla guida, dopo aver fermato diversi automobilisti. Alcuni hanno detto di ascoltare messaggi vocali o di parlare con i familiari, anche se erano impegnati a guidare. La polizia sottolinea come l’uso del telefono distrae e aumenta il rischio di incidenti. Gli agenti continuano a controllare i comportamenti degli automobilisti per garantire maggiore sicurezza sulle strade.

Una violazione che, oltre alla sanzione amministrativa e alla sospensione della patente, prevede anche la decurtazione di punti "Non stavo telefonando, stavo ascoltando un messaggio", "Mi avete preso in un brutto momento", "Ascolto un vocale di mia mamma che si è operata al ginocchio": queste alcune delle giustificazioni fornite dai conducenti sorpresi dalla Polizia Locale di Ravenna, mentre utilizzavano il cellulare alla guida (comportamento espressamente vietato dall'articolo 173 del Codice della Strada e tra le principali cause di distrazione al volante). Negli ultimi tre mesi, sono 12 le patenti sospese ad altrettanti automobilisti per utilizzo del cellulare senza dispositivi idonei (come auricolari o vivavoce).

Polizia Locale: in un anno 569 multe per cellulare alla guida. Patenti, via 11 mila puntiLa Polizia Locale di Bergamo ha multato 569 automobilisti per l’uso del cellulare alla guida in un solo anno, causando un aumento delle sanzioni e la perdita di oltre 11 mila punti dalle patenti.

Cellulare alla guida, a Pozzuoli dieci patenti ritirate in due giorni dalla Polizia MunicipaleA Pozzuoli, negli ultimi due giorni, la Polizia Municipale ha ritirato dieci patenti per l’uso del cellulare alla guida.

