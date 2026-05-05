Gassino | 197mila euro per proteggere l’archivio dai rischi d’incendio

Il Comune di Gassino ha deciso di destinare 197 mila euro per interventi di protezione dell’archivio comunale dai rischi di incendio. La scelta ha comportato un aumento rispetto al budget iniziale previsto, per garantire misure più efficaci e sicure. La strategia adottata prevede sistemi di conservazione che preservano i documenti senza utilizzare metodi dannosi come l’acqua. La decisione riflette l’impegno a tutelare il patrimonio archivistico del territorio.

? Cosa scoprirai Come proteggeranno i documenti senza distruggerli con l'acqua?. Perché il Comune ha dovuto aumentare il budget iniziale?. Quali tecnologie specifiche verranno installate nella scuola Elsa Savio?. Quando inizieranno concretamente i lavori nei locali dell'archivio?.? In Breve Budget totale di 197mila euro ampliato rispetto ai 130mila originari del PNRR.. Installazione impianto di spegnimento a gas inerte presso la scuola Elsa Savio.. Interventi includono nuove compartimentazioni antincendio e sostituzione serramenti nell'area archivio.. Obiettivo protezione documenti storici comunali custoditi nei locali della scuola Elsa Savio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gassino: 197mila euro per proteggere l’archivio dai rischi d’incendio Notizie correlate Leggi anche: Scuola digitale, Valditara: “Proteggere i minori dai rischi di web e social”. Pronti corsi per i docenti sull’Intelligenza artificiale Leggi anche: Idraulici-truffatori con base a Gorle: sequestrati 197mila euro e un suv di lusso