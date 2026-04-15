Due persone, identificate come idraulici, sono state coinvolte in un’operazione della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di circa 197 mila euro e di un’auto di lusso. La coppia avrebbe commesso circa cento truffe in diverse zone del nord Italia, minacciando e costringendo le vittime, molte delle quali anziane o fragili, a pagamenti in nero. L’indagine ha portato al loro fermo e alle misure patrimoniali.

IL BLITZ DELLA FINANZA. La coppia ha messo a segno un centinaio di raggiri nel nord Italia. Vittime minacciate e obbligate a pagare in nero: nel mirino anziani e fragili. La loro base di partenza era nell’hinterland, a Gorle. Ma il loro campo d’azione era tutto il nord Italia con truffe messe a segno nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Lodi. Da quanto emerso finora il numero di persone coinvolte sarebbe decisamente più ampio e la Guardia di Finanza si aspetta di raccogliere ulteriori denunce. Il loro «lavoro» era ben pianificato e, a giudicare dai risultati, anche molto remunerativo. Avevano infatti un broker che si occupava di fare in modo che il loro numero fosse il primo quando un utente cercava nei motori di ricerca online un idraulico per un intervento urgente.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Idraulici-truffatori con base a Gorle: sequestrati 197mila euro e un suv di lusso

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