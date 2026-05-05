Il prezzo del gas naturale sul mercato PSV ha registrato un aumento del 3,9%, interrompendo la tendenza al ribasso di aprile. Questo incremento si riflette sui costi di approvvigionamento e potrebbe influenzare le tariffe energetiche applicate alle famiglie. I dati aggiornati evidenziano una modifica significativa nel mercato del gas, che potrebbe avere ripercussioni sui costi domestici nelle prossime settimane.

? Cosa scoprirai Come influenzerà questo rialzo del 3,9% le bollette delle famiglie?. Perché il prezzo del gas ha interrotto il calo di aprile?. Quali fattori europei stanno spingendo il PSV verso l'alto?. Quando torneranno i prezzi ai minimi registrati lo scorso mese?.? In Breve Prezzo PSV a 0,439 euroSmc dopo il minimo di 0,373 euroSmc del 18 aprile.. Valore medio giornaliero a 46,81 euroMWh con coefficiente di conversione 10,7 SmcMWh.. Prezzi europei TTF stabilizzati tra 0,42 e 0,46 euroSmc dopo i picchi di marzo.. Fluttuazioni passate includono il calo del 13,1% registrato il 18 aprile.. Il prezzo del gas naturale sul mercato italiano PSV ha raggiunto lo 0,439 euroSmc in questa giornata di martedì 5 maggio 2026, segnando un incremento del 3,9% rispetto alla sessione precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gas naturale, il prezzo sul PSV sale del 3,9%: ecco i nuovi dati

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