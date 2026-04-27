Oggi il prezzo del metro cubo di gas naturale segnala un aumento, con il PSV in rialzo e il prezzo tutelato stabilito dall’ARERA a 0,5577 euro per metro cubo, valido fino a marzo 2026. Rispetto al mese precedente, questa cifra rappresenta un incremento del 48 per cento. Il prezzo aggiornato quotidianamente costituisce un parametro importante per stimare l’impatto sulla bolletta delle famiglie italiane.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per capire quanto peserà la prossima bolletta sulle famiglie italiane. Il valore della materia prima gas, fissato da ARERA per il mercato tutelato, rappresenta solo una parte del costo finale: a questo si aggiungono infatti trasporto, oneri e imposte. Ma quanto potresti pagare realmente? E come si sta muovendo il mercato all’ingrosso? Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 27 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,5577 €Smc (marzo 2026). Questo valore è aumentato del 48% rispetto al mese precedente, segnando un forte rialzo.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta gas: PSV in rialzo, prezzo tutelato ARERA a 0,5577 €/Smc a marzo 2026 (+48% sul mese precedente)

Notizie correlate

Bolletta gas: PSV in leggero rialzo, prezzo tutelato ARERA a 0,56 €/Smc a marzo 2026 (+48%)Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più importanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane.

Gas ai minimi del mese: PSV in forte calo, prezzo tutelato ARERA a 0,5577 €/Smc a marzo 2026Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: PUN luce e PSV gas 26 aprile: prezzi in aumento; Bolletta gas | PSV in leggero rialzo prezzo tutelato ARERA a 0,56 € Smc a marzo 2026 +48%; Bolletta gas | prezzo tutelato ARERA in forte rialzo a 0,56 € Smc a marzo 2026 PSV stabile ma sopra la media settimanale; Gas in rialzo | prezzo tutelato a 0,557699 € Smc a marzo 2026 PSV risale del 4,9%.

Il prezzo del gas per le famiglie oggi 23 Luglio 2025Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole capire quanto spenderà in bolletta nei prossimi mesi. quifinanza.it

Arriva la stangata in bolletta per gli utenti vulnerabili: Gas +19,2% e previsti nuovi aumenti nei prossimi mesiLe bollette del gas tornano a salire per i circa 2,3 milioni di clienti in condizioni di vulnerabilità tutelati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Secondo la Nota ... terremarsicane.it

Rincari energia 2026: bolletta elettrica in aumento dell’8,1%. Le novità per i consumatori https://www.ilsipontino.net/rincari-energia-2026-bolletta-elettrica-in-aumento-dell81-le-novita-per-i-consumatori/ - facebook.com facebook

L’innovazione della disciplina della #bolletta è stata premiata dall’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile: scopri di più arera.it/comunicati-sta… x.com