Gas il PSV rimbalza | il prezzo sale al 2,2% dopo il calo recente

Il prezzo del gas al PSV è salito dello 0,432 euro per metro cubo, con una variazione del 2,2% rispetto alla giornata precedente. La variazione si riferisce alla data di consegna prevista per l'1 maggio 2026. La crescita del prezzo è collegata alle dinamiche del mercato europeo TTF, che influenzano i valori negoziati al PSV. Il mercato del gas continua a mostrare fluttuazioni, con variazioni che riflettono le condizioni di domanda e offerta.

? Cosa sapere Il prezzo del gas al PSV sale allo 0,432 €Smc l'1 maggio 2026.. Il rialzo del 2,2% riflette la correlazione con il mercato europeo TTF.. Il valore del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale è salito oggi, 01 maggio 2026, raggiungendo la quota di 0,432 €Smc dopo una flessione registrata nelle ultime quarantotto ore. La quotazione media giornaliera si attesta a 45,68 euroMWh, un dato che, una volta convertito tramite il coefficiente standard di 1 MWh pari a 10,7 Smc, conferma un incremento del 2,2% rispetto alla chiusura del 29 aprile, quando il prezzo era fermo a 0,418 €Smc. Questo movimento ribalta il trend degli ultimi tre giorni, caratterizzati da una lieve discesa: il 28 aprile il valore era di 0,420 €Smc e il 27 aprile si registrava un aumento dell’1,7% portando il prezzo a 0,426 €Smc.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gas, il PSV rimbalza: il prezzo sale al 2,2% dopo il calo recente Notizie correlate Gas ai minimi del mese: prezzo tutelato a 0,415 €/Smc a settembre 2025, PSV in caloQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Gas ai minimi del mese: prezzo tutelato a 0,415 €/Smc a settembre 2025, PSV in forte caloQuanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale continua a essere un tema centrale per famiglie e imprese, soprattutto in un...