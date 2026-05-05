Garlenda | al via Strade del Mare tra sentieri storici e tradizioni

A Garlenda è iniziata la manifestazione Strade del Mare, un evento che unisce sentieri storici e tradizioni locali. Durante l’iniziativa, vengono presentate diverse attività e percorsi che valorizzano il patrimonio della zona. Tra le proposte ci sono anche spettacoli che utilizzano i sentieri come ambientazione teatrale. Si ricordano inoltre i Signori della Lengueglia, figure storiche che si scontrarono con il borgo di Garlenda in epoche passate.

? Cosa scoprirai Come si può trasformare un sentiero storico in un palcoscenico teatrale?. Chi erano i Signori della Lengueglia che sfidarono il borgo di Garlenda?. Dove si snodano i nuovi percorsi tra i borghi medievali liguri?. Perché il turismo lento può evitare la museificazione dei piccoli paesi?.? In Breve Progetto coordinato dalla progettista Daniela Carrea con supporto della Fondazione De Mari.. Rievocazione storica a Garlenda sulle vicende dei Signori della Lengueglia del Cinquecento.. Programma prevede tappe future a Zuccarello, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli e Laigueglia.. Daniele De Bernardi del Teatro Erba Matta integrerà narrazioni teatrali nei percorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Garlenda: al via Strade del Mare tra sentieri storici e tradizioni Notizie correlate Mercato Saraceno: 13 km tra borghi storici e sentieri sul crinale? Cosa scoprirai Quali segreti nasconde il giardino dell'artista svizzera lungo il sentiero? Come cambierà l'economia locale grazie a questa sinergia... Un weekend nella Trieste meno scontata: tra caffè storici, mostre di moda, pranzi al mare e il rito del buffet. L’itinerario perfetto per i ponti di primaveraIl viaggio in treno partendo da Milano è una lunga, meditativa parentesi che scivola placida attraverso la pianura, ma sai esattamente di essere...