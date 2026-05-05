Garlasco trema Marco Poggi | Da testimone a indagato

A Garlasco, si accendono i riflettori sulla vicenda giudiziaria che riguarda il delitto di alcuni anni fa. La Procura di Pavia ha deciso di riaprire le indagini, ascoltando nuovamente tutte le persone coinvolte, tra cui anche testimoni e sospetti. Tra questi, Marco Poggi si trova ora sotto esame, passando dalla posizione di testimone a quella di indagato, in un procedimento che sta attirando l’attenzione dei media locali.

Nei giorni tumultuosi in cui la Procura di Pavia riapre il faldone del delitto di Garlasco e decide di riascoltare tutti i soggetti coinvolti (non solo l’indagato Andrea Sempio, ma anche le gemelle Cappa e Marco Poggi ), non può non esserci anche un’eco mediatica. E infatti del caso si discute a Quarta Repubblica, il programma d’approfondimento di Rete 4, condotto da Nicola Porro. Tra gli ospiti in studio c’è Rita Cavallaro, cronista di nera, che mette in dubbio la deposizione del fratello di Chiara Poggi, Marco: "Ci sono delle incongruenze in relazione alla consulenza fatta dal professor Dal Checco sul computer di Chiara, rispetto a quello che ha detto il 20 maggio Marco Poggi ".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Garlasco | Arrivare a Marco Poggi (ce la faremo)

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