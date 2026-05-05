Garlasco Sempio non risponderà Ascoltate le cugine di Chiara

Da tv2000.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, le cugine di Chiara Poggi sono state chiamate a testimoniare dai carabinieri di Milano e ascoltate come persone informate sui fatti. La persona coinvolta nel caso non ha deciso di rispondere alle domande degli investigatori. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione, con le cugine che hanno fornito alcuni dettagli senza entrare nel merito delle cause. Nessun altro aggiornamento sulle eventuali decisioni legali è stato comunicato.

Il caso di Garlasco. Le cugine di Chiara Poggi – Paola e Stefania Cappa – sono state ascoltate dai carabinieri di Milano come persone informate sui fatti. Andrea Sempio domani in procura a Pavia ma non risponderà ai magistrati. Servizio di Amelia Cartìa TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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