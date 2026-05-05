Garlasco Sempio non risponderà Ascoltate le cugine di Chiara

A Garlasco, le cugine di Chiara Poggi sono state chiamate a testimoniare dai carabinieri di Milano e ascoltate come persone informate sui fatti. La persona coinvolta nel caso non ha deciso di rispondere alle domande degli investigatori. La vicenda continua a essere al centro dell’attenzione, con le cugine che hanno fornito alcuni dettagli senza entrare nel merito delle cause. Nessun altro aggiornamento sulle eventuali decisioni legali è stato comunicato.

Il caso di Garlasco. Le cugine di Chiara Poggi – Paola e Stefania Cappa – sono state ascoltate dai carabinieri di Milano come persone informate sui fatti. Andrea Sempio domani in procura a Pavia ma non risponderà ai magistrati. Servizio di Amelia Cartìa TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Garlasco, Sempio non risponderà. Ascoltate le cugine di Chiara Garlasco, Sempio non risponderà. Ascoltate le cugine di Chiara Notizie correlate Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: Sempio non risponderà ai pm. Ascoltate oggi dai carabinieri Paola e Stefania CappaPAVIA – Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi e convocato domani, 6 maggio 2026, in Procura a Pavia per essere interrogato, “si... Garlasco: Sempio dai pm domani. Oggi saranno sentite le cugine e il fratello di ChiaraAGI - Andrea Sempio si presenterà mercoledì 6 maggio 2026 davanti ai pm di Pavia che lo indagano per l'omicidio di Chiara Poggi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Delitto di Garlasco: rispondere o no, tutti i dubbi di Andrea Sempio; Garlasco, difesa di Sempio: È un altro interrogatorio senza gli atti; Garlasco, Andrea Sempio cosa farà ora? Il dilemma: non rispondere o affrontare l'interrogatorio. La prova regina che potrebbe incastrarlo; Garlasco, Andrea Sempio si presenterà all'interrogatorio in Procura ma valuterà se rispondere o no. Garlasco, i legali di Sempio: Domani non risponderà a Pm. Anche Marco Poggi in ProcuraI legali di Andrea Sempio fanno sapere che il loro assistito non risponderà alle domande dei Pm: Vogliamo capire per la parità delle armi processuali che non abbiamo inventato noi, cosa effettivament ... rainews.it Garlasco, il legale di Sempio illustra la strategia difensiva a Ignoto X: Non risponderà ai PMDelitto di Garlasco, l’avvocato Liborio Cataliotti ha spiegato a Ignoto X la strategia difensiva di Andrea Sempio. la7.it Sky tg24. . Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco. Nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, Andrea Sempio è l'unico indagato. Davanti ai pm sono chiamati come testimoni il fratello di Chiara Poggi, Marco, e le gemelle Cappa, cu - facebook.com facebook Garlasco, la chat sul forum dei seduttori: “Chi ti intriga” E Sempio risponde: “La Meloni” x.com