Domani, Andrea Sempio si presenterà davanti ai pubblici ministeri di Pavia nell'ambito dell'inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Nella giornata odierna, sono state ascoltate le cugine e il fratello della vittima, per raccogliere ulteriori elementi. La data dell’interrogatorio dell’indagato è fissata per il 6 maggio 2026. L’indagine si concentra sulle circostanze della morte della giovane, avvenuta diversi anni fa.

AGI - Andrea Sempio si presenterà mercoledì 6 maggio 2026 davanti ai pm di Pavia che lo indagano per l' omicidio di Chiara Poggi. Gli inquirenti lo hanno convocato prima della chiusura delle indagini per consentirgli di fornire la propria versione rispetto alle accuse contenute nel capo d’imputazione inviatogli nei giorni scorsi. Lo riferisce all’AGI l’avvocato Liborio Cataliotti, che assiste il 38enne insieme alla collega Angela Taccia. Al momento non è noto se Sempio risponderà alle domande o se sceglierà la via del silenzio; l'intero pool difensivo, compresi i consulenti, si riunirà questa sera per decidere la strategia definitiva. La nuova convocazione e la modifica del capo d'imputazione.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco: Sempio dai pm domani. Oggi saranno sentite le cugine e il fratello di Chiara

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