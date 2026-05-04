Mercoledì 6 maggio 2026, Andrea Sempio si recherà davanti ai pubblici ministeri di Pavia, che lo indagano per l'omicidio di Chiara Poggi. Sono state convocate anche le cugine e il fratello della vittima, che saranno ascoltati nell’ambito dell’inchiesta. La data dell’interrogatorio è stata comunicata dopo le indagini condotte dalle autorità giudiziarie nel caso.

AGI - Andrea Sempio si presenterà mercoledì 6 maggio 2026 davanti ai pm di Pavia che lo indagano per l' omicidio di Chiara Poggi. Gli inquirenti lo hanno convocato prima della chiusura delle indagini per consentirgli di fornire la propria versione rispetto alle accuse contenute nel capo d’imputazione inviatogli nei giorni scorsi. Lo riferisce all’AGI l’avvocato Liborio Cataliotti, che assiste il 38enne insieme alla collega Angela Taccia. Al momento non è noto se Sempio risponderà alle domande o se sceglierà la via del silenzio; l'intero pool difensivo, compresi i consulenti, si riunirà questa sera per decidere la strategia definitiva. La nuova convocazione e la modifica del capo d'imputazione.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco: Sempio dai pm il 6 maggio. Convocate anche cugine e fratello di Chiara

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