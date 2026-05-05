Garlasco quando Paola Cappa nel 2007 parlò di pista passionale | Non la escludo magari da parte di un ragazzo che Chiara respingeva - VIDEO

Il 5 maggio 2026 le sorelle Cappa sono state ascoltate in tribunale, con la sorella Stefania che ha espresso dissenso rispetto a quanto dichiarato in passato dalla sorella Paola, che nel 2007 aveva ipotizzato una pista passionale riguardante un ragazzo che avrebbe potuto essere coinvolto nella vicenda. In quell’occasione, Paola aveva parlato di un’ipotesi legata a un possibile interesse sentimentale di Chiara, respinta da qualcuno.

La sorella Stefania non era d'accordo. Le gemelle Cappa sono state interrogate il 5 maggio 2026 dalla Procura di Milano che, secondo l'ultima accusa formulata, considera Andrea Sempio "unico assassino di Chiara Poggi" Dopo che la Procura di Milano ha modificato il capo di imputazione nei conf.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, quando Paola Cappa nel 2007 parlò di pista passionale: "Non la escludo, magari da parte di un ragazzo che Chiara respingeva" - VIDEO Notizie correlate Garlasco, quando Paola Cappa nel 2007 parlava di "pista passionale"Alla luce dei nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco, torna a colpire un’intervista del 2007 rilasciata da Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi, nella... Garlasco, le gemelle Cappa oggi in procura. Quando Paola raccontò: «Chiara respingeva un ragazzo, approccio finito male»Tre convocazioni che arrivano proprio in prossimità dell’avviso di chiusura delle indagini, nomi di spicco che rappresentano l’ennesima svolta... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Marco Poggi, fratello di Chiara, e le cugine Cappa saranno interrogati come testimoni. I legali di Sempio: Lo si vuole mostrizzare; Garlasco, oggi testimonianza delle gemelle Cappa: domani convocati Marco Poggi e Andrea Sempio; Garlasco, Paola Cappa sentita come testimone la mattina, nel pomeriggio è arrivata Stefania. Mercoledì tocca …; Chi sono le gemelle Cappa: il legame con Chiara Poggi e cosa fanno oggi. Garlasco, Paola Cappa in caserma (senza avvocati): il colloquio durato due ore, l'entrata da un ingresso secondario. Ora è il turno di StefaniaGarlasco, la nuova inchiesta Davanti ai pm di Pavia non ci sarà solo Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Domani i pm sentiranno anche ... ilmessaggero.it Delitto Garlasco, terminata la deposizione di Paola Cappa. Ora tocca a Stefania. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, domani Sempio non risponderà ai pm. Oggi convocate gemelle Cappa. LIVE ... tg24.sky.it Garlasco, Stefania Cappa ascoltata 3 ore dai pm di Pavia. Paola in caserma (senza avvocati). Il legale di Sempio: domani Andrea non risponderà ai pm - facebook.com facebook "Non escluso pista passionale, potrebbe essere stato qualcuno che lei rifiutava": Paola #Cappa nel 2007 tracciava uno scenario che sembra coincidere con l'attuale ricostruzione dell'omicidio di #Garlasco fatto dalla Procura di Pavia. x.com