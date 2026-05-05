Le due sorelle coinvolte nel caso di Garlasco sono state chiamate oggi in procura. La testimonianza di Paola, che ha raccontato di come Chiara respinse un ragazzo con cui aveva avuto un approccio fallito, si inserisce in un quadro di sviluppi giudiziari ancora in corso. Le tre convocazioni, per ora, coincidono con il momento in cui si avvicina la chiusura delle indagini, segnando una fase importante nell’indagine stessa.

Tre convocazioni che arrivano proprio in prossimità dell’avviso di chiusura delle indagini, nomi di spicco che rappresentano l’ennesima svolta eclatante nella rilettura del delitto di Garlasco. Le gemelle Paola e Stefania Cappa, mai indagate né interrogate dagli investigatori nell’ambito dell’inchiesta a carico di Andrea Sempio, si presenteranno questa mattina alle 10 al comando dei carabinieri di via Vincenzo Monti a Milano per essere ascoltate come persone informate sui fatti. Mentre il giorno successivo toccherà a Marco Poggi, fratello di Chiara e grande amico di Sempio: appuntamento a Pavia, davanti all’aggiunto Stefano Civardi, in concomitanza con l’avviso a comparire notificato all’indagato.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, le gemelle Cappa oggi in procura. Quando Paola raccontò: «Chiara respingeva un ragazzo, approccio finito male»

Caso Garlasco. Finalmente famiglia Kappa Si, ma non solo. Delitto Chiara Poggi

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Paola Iezzi ci ricorda cosa vuol dire continuare ad essere splendide, anche quando il calendario corre: 52 anni, ed un fascino spaziale. #PaolaIezzi - facebook.com facebook