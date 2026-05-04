Nel 2007, durante un’intervista, la cugina di Chiara Poggi aveva ipotizzato una possibile motivazione passionale dietro l’omicidio della ragazza, suggerendo che il movente potesse essere legato a un rifiuto da parte di un giovane. La sua dichiarazione si inserisce in un quadro più ampio di ipotesi che circolavano all’epoca, in un momento in cui le indagini erano ancora in corso e molte domande restavano senza risposta.

Alla luce dei nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco, torna a colpire un’intervista del 2007 rilasciata da Paola Cappa, cugina di Chiara Poggi, nella quale già allora la giovane accennava alla possibilità di una "pista passionale". Parole che, rilette oggi, assumono un peso diverso., "Non la escludo, magari da parte di un ragazzo che lei respingeva", spiegava la giovane alla giornalista, sottolineando come Chiara fosse una ragazza molto riservata e che, proprio per questo, avrebbe potuto non confidare a nessuno eventuali attenzioni indesiderate., Un altro dettaglio che aveva attirato la sua attenzione era quello della bicicletta nera, elemento poi diventato centrale nelle indagini.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, quando Paola Cappa nel 2007 parlava di "pista passionale"

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