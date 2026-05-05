Garlasco perché i pm sentono Marco Poggi e le Cappa | Sempio i video di Chiara e il nodo della password

Nelle indagini sul caso Garlasco, i pubblici ministeri stanno ascoltando nuovamente Marco Poggi e le Cappa, Sempio, con l’obiettivo di chiarire alcune dichiarazioni fatte subito dopo l’omicidio. Le audizioni si concentrano anche sui video di Chiara e sul nodo della password, elementi chiave per ricostruire le ultime ore e le eventuali responsabilità. Le testimonianze vengono riascoltate in relazione all’ipotesi accusatoria nei confronti di Andrea Sempio.

Le nuove audizioni nel caso Garlasco riportano al centro dell’inchiesta alcune frasi pronunciate subito dopo il delitto e oggi rilette alla luce dell’ipotesi accusatoria su Andrea Sempio. I pm di Pavia ascoltano oggi 5 maggio Paola e Stefania Cappa, mentre nei prossimi giorni toccherà a Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli.Leggi anche: “Né Stasi né Sempio”. Caso Garlasco, clamoroso Il punto centrale riguarda il possibile movente sessuale contestato nell’avviso di garanzia a Sempio. Secondo l’accusa, l’indagato avrebbe maturato odio verso la vittima dopo un approccio sessuale rifiutato....🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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