Caso Garlasco non solo Sempio | saranno interrogate anche le sorelle Cappa

Mercoledì 6 maggio, la procura interrogherà anche le sorelle Cappa, cugine di Chiara Poggi, nell'ambito dell’indagine sul delitto di Garlasco. L’inchiesta, che si trova ormai alle fasi conclusive, coinvolge oltre a Andrea Sempio. Le interrogazioni si inseriscono nel quadro delle verifiche condotte dalla procura, che sta analizzando diversi aspetti legati al caso.

Non solo Andrea Sempio: anche Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, saranno interrogate mercoledì 6 maggio dalla procura nell'ambito dell'indagine riaperta sul delitto di Garlasco, arrivata alle battute finali.Sempio indagato per omicidioLe sorelle Cappa saranno sentite come persone.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Garlasco, il Tg1: «Anche le sorelle Cappa e Marco Poggi saranno interrogati»

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Garlasco, oltre ad Andrea Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le sorelle CappaOltre ad Andrea Sempio, saranno ascoltati anche Marco Poggi e le cugine Paola Cappa e Stefania Cappa come persone informate sui fatti.

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