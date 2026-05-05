A Milano, due persone sono state ascoltate in caserma come persone informate sui fatti. Le due donne si sono presentate senza avvocato e hanno risposto alle domande degli investigatori. Domani è previsto un interrogatorio per un uomo coinvolto nel caso. Le persone ascoltate non sono iscritte nel registro degli indagati.

Non essendo indagate si sono presentate senza avvocati e sono state sentite dagli investigatori senza la presenza dei due pm titolari del fascicolo sul nuovo filone d'inchiesta aperto dalla Procura di Pavia Paola e Stefania Cappa sono state sentite in caserma a Milano senza avvocati come pers.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Paola e Stefania Cappa sentite in caserma a Milano come persone informate sui fatti, domani interrogatorio di Sempio

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