La procura di Milano ha convocato per domani, 5 maggio, le cugine di Chiara Poggi, Paola e Stefania Cappa, e Marco Poggi, entrambi come persone informate sui fatti. Oltre a loro, sarà ascoltato anche Andrea Sempio come testimone. I carabinieri di Milano hanno consegnato gli inviti per gli interrogatori, che si svolgeranno presso gli uffici della procura.

Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate come testimoni anche Paola e Stefania Cappa. Secondo quanto si apprende sarebbero stati consegnati dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi domani 5 maggio per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi. Saranno interrogate come persone informat.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, gemelle Cappa e Marco Poggi convocati dalla procura di Milano: saranno sentiti come persone informate sui fatti

Garlasco, perizia cambia ora della morte di Chiara Poggi: toglierebbe Stasi dalla scena del crimine

Notizie correlate

Garlasco, Marco Poggi e le sorelle Cappa saranno sentite come persone informate sui fatti: non sono indagatiMarco Poggi e le sorelle Cappa sono stati convocati dalla Procura nell’ambito della nuova inchiesta su Garlasco.

Leggi anche: Garlasco, le gemelle Cappa e Marco Poggi convocati come testimoni

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Garlasco, le mosse di De Rensis dietro all'esposto. Gemelle K, borsa pesante e intimità Sempio-Marco Poggi; Ecco perché la ricostruzione della procura è sbagliata. La tesi dei periti della famiglia Poggi; Garlasco, le gemelle Cappa e Marco Poggi convocati come testimoni; Garlasco, la nebbia si dipana: tutti i protagonisti e il loro probabile destino.

Garlasco, le gemelle Cappa e Marco Poggi saranno interrogati come testimoni il giorno prima di SempioNon solo Sempio: saranno interrogate anche le sorelle Cappa e Marco Poggi dopo la svolta sul caso Garlasco. Secondo i social del Tg1 sono stati consegnati poco fa dai carabinieri di ... ilmessaggero.it

Garlasco, gemelle Cappa e Marco Poggi convocati come testimoniOltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Come riportano i social del Tg1, sono stati consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interro ... ansa.it

Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Oltre ad Andrea Sempio, saranno interrogati anche Marco Poggi, il fratello di Chiara Poggi, e le gemelle Paola e Stefania Cappa. Secondo i social del Tg1, sono stati consegnati lunedì pomeriggio dai carabinieri di Milan - facebook.com facebook

Garlasco: oltre a Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le sorelle Cappa. Notificati dai Carabinieri di Milano gli inviti a comparire al fratello di Chiara Poggi e a Paola e Stefania Cappa. I 3 saranno ascoltati in Procura come persone informate sui f x.com