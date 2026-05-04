A Garlasco, Marco Poggi e le sorelle Cappa sono stati chiamati in Procura come persone informate sui fatti, senza essere formalmente indagati. La convocazione si aggiunge a quella di Andrea Sempio, anche lui ascoltato come persona informata. Le visite in ufficio giudiziario si sono svolte nelle ultime ore e riguardano le vicende legate all’indagine in corso.

Marco Poggi e le sorelle Cappa sono stati convocati dalla Procura nell’ambito della nuova inchiesta su Garlasco. Il fratello di Chiara Poggi e le cugine, Stefania e Paola Cappa, saranno interrogati dai magistrati in qualità di persone informate sui fatti. Mercoledì 6 maggio Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, dovrà recarsi in Procura a Pavia. Secondo i magistrati sarebbe stato lui a uccidere la ragazzo dopo un rifiuto a un approccio sessuale. Notizia in aggiornamento .🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Marco Poggi e le sorelle Cappa saranno sentite come persone informate sui fatti: non sono indagati

Garlasco | Marco Poggi è coinvolto (e Paola Cappa sa tutto)

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