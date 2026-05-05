Si sono svolti gli interrogatori a Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Garlasco. Gli investigatori avrebbero fatto soltanto domande puntuali sui rapporti tra Sempio e Poggi e non sul movente dell’omicidio della ragazza. Il clima degli interrogatori sarebbe stato “collaborativo” secondo gli avvocati. Gli interrogatori delle sorelle Cappa Nella mattinata del 5 maggio si sono svolti gli interrogatori a Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Garlasco. Gli avvocati delle sorelle hanno fatto sapere che le due hanno reso: “Sommarie informazioni testimoniali davanti ai carabinieri di Milano, su delega della Procura di Pavia”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Paola e Stefania Cappa hanno risposto "con spirito collaborativo": quanto è durato l'interrogatorio

Caso Garlasco, sentite le sorelle Cappa: audizioni brevi e clima collaborativo

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