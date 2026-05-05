Garlasco le gemelle Cappa sentite come testimoni a Milano | Spirito collaborativo

Da milanotoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le gemelle Stefania e Paola Cappa sono state ascoltate come testimoni martedì a Milano, su incarico della procura di Pavia, nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Le due donne, che non sono indagate, si sono presentate in caserma e hanno risposto alle domande degli inquirenti. L’interrogatorio si è svolto in un clima definito “spirito collaborativo”.

Le gemelle Stefania e Paola Cappa (non indagate), martedì, sono state convocate come testimoni e sentite dagli inquirenti in caserma a Milano, su delega della procura di Pavia, nell'ambito delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. Mercoledì sarà la volta di Marco Poggi, fratello della.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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