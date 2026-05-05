Garlasco le gemelle Cappa sentite come testimoni a Milano | Spirito collaborativo

Le gemelle Stefania e Paola Cappa sono state ascoltate come testimoni martedì a Milano, su incarico della procura di Pavia, nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Le due donne, che non sono indagate, si sono presentate in caserma e hanno risposto alle domande degli inquirenti. L’interrogatorio si è svolto in un clima definito “spirito collaborativo”.

Le gemelle Stefania e Paola Cappa (non indagate), martedì, sono state convocate come testimoni e sentite dagli inquirenti in caserma a Milano, su delega della procura di Pavia, nell'ambito delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. Mercoledì sarà la volta di Marco Poggi, fratello della.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Caso Garlasco. Finalmente famiglia Kappa Si, ma non solo. Delitto Chiara Poggi

Notizie correlate

Caso Garlasco, Sempio non risponderà ai pm. I legali: “Le indagini non sono chiuse”. Oggi le gemelle Cappa sentite come testimoniAndrea Sempio, convocato per domani, mercoledì 6 maggio, in procura a Pavia nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi “si avvarrà...

Garlasco, legali: "Andrea Sempio non risponderà a pm" | Sentite in caserma le gemelle CappaMentre Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi e convocato il 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, "si avvarrà della...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Caso Garlasco, non solo Sempio: saranno sentite anche le gemelle Cappa e Marco Poggi; Garlasco, le gemelle Cappa e Marco Poggi convocati come testimoni; Caso Garlasco, oltre a Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le gemelle Cappa; Marco Poggi, fratello di Chiara, e le cugine Cappa saranno interrogati come testimoni. I legali di Sempio: Lo si vuole mostrizzare.

Garlasco, Paola e Stefania Cappa sentite in caserma a Milano. Sempio domani dai pm. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, domani Sempio non risponderà ai pm. Oggi convocate gemelle Cappa. LIVE ... tg24.sky.it

Garlasco, chi sono le gemelle Cappa: Stefania e Paola dal 2007 sotto i riflettori nel caso di Chiara PoggiSotto la ribalta mediatica del 2007 ma mai indagate: il rapporto di Paola e Stefania con Chiara Poggi, il celebre fotomontaggio, le intercettazioni in caserma, le testimonianze ... affaritaliani.it

Perché le gemelle Cappa rientrano in scena nel caso #Garlasco Ci spiega tutto Diletta Giuffrida Il nostro vodcast #SkyCube - cosa c’è da sapere prende una notizia di attualità al giorno e aiuta a capirne di più. Da lunedì al venerdì è sempre live alle 15 sui no - facebook.com facebook

Garlasco, il mistero della password nel pc di Chiara #chiarapoggi x.com