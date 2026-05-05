Nel 2007, una donna ha raccontato di aver tentato il suicidio dopo aver perso una cugina, affermando che questa esperienza le aveva insegnato a vivere. Il video in cui fa questa dichiarazione è tornato a circolare recentemente, in concomitanza con la diffusione di notizie riguardanti le gemelle Cappa. La ripresa delle immagini ha attirato l’attenzione di molti, riportando al centro dell’attenzione alcuni passaggi salienti della sua testimonianza.

Il video ha ricominciato a circolare quando si è diffusa la notizia relative alle gemelle Cappa convocate per un interrogatorio, in seguito alla modifica del capo di imputazione nei confronti di Andrea Sempio: la Procura di Milano ha eliminato il riferimento al concorso con altre persone, consideran.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Paola Cappa nel 2007: "L'altro giorno ho tentato di suicidarmi, la morte di mia cugina mi ha insegnato che la viva va vissuta" - VIDEO

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#Garlasco Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, sono state sentite come testi questa mattina e nel primo pomeriggio per diverse ore in caserma a Milano. Al centro la dichiarazione di Paola “Un uomo non ha accettato il rifiuto e ha agito d’impulso”. - facebook.com facebook

"Non escluso pista passionale, potrebbe essere stato qualcuno che lei rifiutava": Paola #Cappa nel 2007 tracciava uno scenario che sembra coincidere con l'attuale ricostruzione dell'omicidio di #Garlasco fatto dalla Procura di Pavia. x.com