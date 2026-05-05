Nella mattinata di martedì 5 maggio, le sorelle Paola e Stefania Cappa saranno ascoltate come testimoni nel procedimento relativo al delitto di Garlasco. Nel 2007, Paola Cappa aveva dichiarato che la vittima potrebbe aver subito avances da qualcuno che non ha accettato il rifiuto. L’interrogatorio si svolge in un contesto di indagini ancora in corso, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui motivi dell’audizione.

Nella mattinata di martedì 5 maggio, le sorelle Paola e Stefania Cappa verranno ascoltate come “persone informate sui fatti” sul caso del delitto di Garlasco. Le gemelle erano state chiamate a testimoniare insieme a Marco Poggi nello stesso giorno (6 maggio ndr) in cui Andrea Sempio verrà sottoposto a interrogatorio. A causa di un impegno, però, le due sorelle hanno anticipato di un giorno l’audizione mentre Marco Poggi, fratello di Chiara, verrà sentito lo stesso giorno dell’amico Andrea Sempio. Ma perché le sorelle verranno ascoltate nonostante non siano indagate? È probabile che i magistrati vogliano chiarire se la cugina fosse stata vittima di una avance, un approccio sessuale terminato con un omicidio che è il movente contestato ad Andrea Sempio.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Delitto di Garlasco, oggi l’interrogatorio alle sorelle Cappa. Le parole di Paola nel 2007: “Potrebbe avere subito avances da qualcuno che non ha accettato il rifiuto”

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Accelera all’ultimo miglio l’indagine sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia ha convocato martedì 5 maggio per essere sentite le sorelle Paola e Stefania Cappa, le cugine di Chiara Poggi. Lo stesso invito a comparire è stato notificato, come anticipato dal T x.com