Anche le sorelle Cappa Garlasco la decisione della procura

La procura ha annunciato una decisione riguardante l’inchiesta sul delitto di Garlasco, coinvolgendo anche le sorelle Cappa. Si tratta di un passo importante in uno dei casi più chiacchierati degli ultimi tempi, che ha suscitato molte discussioni pubbliche. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui possibili sviluppi futuri. La vicenda resta al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria.

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sul delitto di Garlasco riportano al centro dell’attenzione uno dei casi più discussi degli ultimi anni. A quasi due decenni dai fatti, la procura di Pavia accelera sul fronte investigativo, con una serie di convocazioni che potrebbero rappresentare un passaggio decisivo prima della chiusura delle indagini. La nuova convocazione fissata per il 6 maggio di Andrea Sempio, finito al centro dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, era apparsa inizialmente come il possibile passaggio conclusivo prima della chiusura delle indagini. Tuttavia, la Procura di Pavia ha cambiato strategia, muovendo ulteriori passi per rafforzare il quadro accusatorio e stringere ulteriormente il cerchio attorno all’indagato.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, cosa mi dice il volto della signora M. R. Cappa

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La procura di Pavia ha convocato come persone informate sui fatti le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi. Lo stesso invito a comparire è stato notificato a Marco, il fratello della ragazza uccisa il 13 agosto 2007. Sarà sentito mercoledì, giorn x.com