Oggi si torna a parlare del caso di Garlasco, con le indagini concentrate sul ruolo delle due gemelle Cappa, note come le 'gemelle K'. Non sono state mai formalmente indagate, ma da subito sono state coinvolte nel procedimento giudiziario e nei media. I pubblici ministeri stanno cercando nuovi elementi di prova legati a Sempio, mentre il procedimento continua a svilupparsi.

AGI - Nel caso Garlasco è il momento delle ' gemelle K '. Mai indagate eppure dal primo minuto di questa storia giudiziaria e umana infinita sul pulpito mediatico dei protagonisti. È (di nuovo) il giorno delle gemelle Stefania e Paola Cappa convocate dai pm di Pavia arrivati agli ultimi passi dell'inchiesta su Andrea Sempio accusato di avere ucciso Chiara Poggi per delle avances rifiutate. L'omicidio di Chiara Poggi nella villetta di Garlasco . Le due erano cugine di primo grado della vittima in quanto figlie di Mariarosaria Poggi, la sorella del papà della ragazza uccisa nella villetta di Garlasco in via Pascoli il 13 agosto del 2007. Il padre è l'avvocato Ermanno Cappa che le ha protette da suggestioni e sospetti allora come adesso, in ultimo col deposito di decine di querele alla Procura di Milano.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco: è giorno delle gemelle Cappa, i pm a caccia di riscontri su Sempio

Garlasco, Gianluca Spina analizza la comunicazione non verbale delle gemelle Cappa e di Marco Poggi

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Garlasco, oggi l'interrogatorio delle gemelle Cappa. Anche Marco Poggi convocato dai pm; Garlasco, è il giorno delle Cappa. E domani tocca al fratello di Chiara Poggi; Delitto Garlasco, chi è Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi; Garlasco, oggi testimonianza delle gemelle Cappa: domani convocati Marco Poggi e Andrea Sempio.

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Garlasco, oggi le sorelle Cappa in procura per testimoniare. Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere - facebook.com facebook

Caso #Garlasco. Saranno sentite come persone informate sui fatti, le gemelle #Cappa, cugine di #ChiaraPoggi. Domani, toccherà a #MarcoPoggi, fratello della vittima x.com