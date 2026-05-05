Garlasco nel forum Sempio scriveva anche di Giorgia Meloni | Ecco che effetto mi fa

Nel forum “italianseduction” sono stati pubblicati oltre tremila messaggi dall’utente “Andreas”, identificato come Andrea Sempio. Tra i vari contenuti, oltre a riflessioni sulla violenza e sul controllo, si trovano anche commenti di carattere più personale riguardanti preferenze e attrazioni. Tra questi, una frase riguardante una figura politica nazionale, con il commento “Ecco che effetto mi fa”.

Non solo riflessioni sulla violenza e sul controllo. Tra i oltre tremila messaggi pubblicati sul forum “italianseduction” dall’utente “Andreas”, identificato come Andrea Sempio, emergono anche contenuti più personali, legati alla sfera delle preferenze e dell’attrazione. In una discussione datata 30 marzo 2016, un utente chiede quali caratteristiche, fisiche o mentali, possano risultare particolarmente attrattive. La risposta di Sempio è secca, sorprendente nella sua semplicità: «la Giorgia Meloni». Il commento si inserisce in un thread in cui si parla del cosiddetto “Complesso della Littizzetto”, un’espressione usata per descrivere un’attrazione non necessariamente legata ai canoni estetici tradizionali, ma piuttosto a elementi come l’ ironia, il carisma o la capacità di stimolare sul piano intellettuale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Garlasco, nel forum Sempio scriveva anche di Giorgia Meloni: “Ecco che effetto mi fa” Notizie correlate Garlasco, difesa Sempio sui messaggi pubblicati sul forum: “Parlava di una barista e lo scriveva”"La mostrizzazione di Andrea Sempio, nell'imminenza dell'interrogatorio è un dato di cui terremo conto nello scegliere se farlo o non farlo... Leggi anche: Nel forum gli indizi che portano a un’altra ragazza. Nel 2010 Sempio scriveva: «La mia ex-one itis si sta riaffacciando nella mia vita» Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mattino Cinque: Garlasco, le chat di Sempio su un forum di seduzione Video; Garlasco, per l'avvocato Gallo i messaggi di Andrea Sempio sul forum di seduzione potrebbero diventare prove; I post di Sempio sul forum, la difesa: La ragazza da cui è ossessionato non era Chiara; 4 di sera: La strenua difesa di Giorgia Meloni Video. Garlasco, la chat sul forum dei seduttori: Chi vi attizza?. E Sempio risponde: La MeloniTra i 3000 messaggi che si trovano nel forum frequentato da Andrea Sempio, anche una confessione hot su colei che alcuni anni dopo sarebbe diventata premier ... ilgiornale.it Sono di Andrea Sempio. Garlasco, mostrati in diretta a Quarto GradoIl caso Garlasco torna a far parlare di sé nel momento più delicato: la nuova direzione impressa dalla Procura di Pavia ha riacceso dubbi, domande e tensioni ... thesocialpost.it La premier Giorgia Meloni interviene sui social dopo una foto chiaramente ritoccata: «Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizz - facebook.com facebook Giorgia Meloni nel mirino dei deepfake: "Si usa qualsiasi cosa pur di attaccare" x.com