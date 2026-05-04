Nel forum gli indizi che portano a un’altra ragazza Nel 2010 Sempio scriveva | La mia ex-one itis si sta riaffacciando nella mia vita

Nel 2010, in un forum online, un utente ha scritto che la sua ex stava tornando nella sua vita. Era il 3 maggio di quell’anno e Chiara Poggi era morta da quasi tre anni. In quel periodo, un altro utente aveva espresso preoccupazioni legate a un rapporto passato. Quel messaggio si inserisce in un contesto più ampio di discussioni online che riguardano eventi e persone coinvolte in quel periodo.

È il 3 maggio del 2010. Chiara Poggi è morta da quasi tre anni. E Andrea Sempio scrive sul forum “italian seduction”: «Ora sono ancora spaesato perchè mi sono reso conto che tutto quello che ho fatto (anche nel mondo del sarging) l’ho fatto con lo scopo finale di avere lei e ora che è tuto finito mi sembra di nn avere una meta finale concreta. Eh. Condivido lo stesso dubbio, sopratutto ora che la mia ex-oneitis si stà (con l’accento, ndr ) riaffacciando nella mia vita. Comunque, bando alle lagne!». Un messaggio di poche righe in risposta a un altro utente. Un messaggio che però confermerebbe quello che oggi sostengono gli avvocati di Sempio: la sua “one itis” – ossia la ragazza per cui aveva una ossessione – non sarebbe Chiara Poggi.🔗 Leggi su Open.online

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Caso Garlasco: spuntano messaggi lasciati da Andrea Sempio nel 2010 su un forum online dedicato alla seduzione. #Quartogrado - facebook.com facebook

Il delitto di #Garlasco, al Tg1 parla la legale di #Sempio: "la ragazza per cui aveva un’ossessione non era Chiara, è una barista. Valutiamo se chiamarla come teste". #Tg1 Giuseppe La Venia x.com