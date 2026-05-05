Andrea Sempio non risponderà al pm I legali | Quadro probatorio non completo

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha deciso di non rispondere al pubblico ministero. I suoi avvocati hanno dichiarato che il quadro probatorio attuale non è completo. La decisione arriva dopo diversi giorni di valutazioni da parte dell’indagato, che si trova a Garlasco, in provincia di Pavia. La vicenda riguarda il delitto avvenuto nel 2007, che ha suscitato grande interesse nell’ambito giudiziario e mediatico.

Garlasco (Pavia), 5 maggio – Dopo diversi giorni di riflessione Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007, ha preso la sua decisione. L’uomo al centro del caso Garlasco, convocato domani mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, "si avvarrà della facoltà di non rispondere". Lo hanno annunciato, con una nota, i suoi difensori, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti. I legali si riservano di chiedere loro l'interrogatorio dopo la chiusura dell'inchiesta, attesa a breve. La scelta è dettata dal fatto che le indagini "non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Andrea Sempio non risponderà al pm. I legali: “Quadro probatorio non completo” Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio non risponderà ai pmAndrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi e convocato domani mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, «si avvarrà... Andrea Sempio, legali Poggi contro la nuova ipotesi: “Irreale”Il delitto di Garlasco torna al centro della cronaca con uno scontro durissimo tra accusa e difesa. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Delitto di Garlasco: rispondere o no, tutti i dubbi di Andrea Sempio; Garlasco, Andrea Sempio cosa farà ora? Il dilemma: non rispondere o affrontare l'interrogatorio. La prova regina che potrebbe incastrarlo; Lo choc di Andrea Sempio: Non frequentavo Chiara Poggi, movente sessuale incomprensibile; Sempio si prepara al 6 maggio, il dubbio se rispondere ai pm. L'ombra dei messaggi online, 'Chiara non c'entra'. Andrea Sempio non risponderà al pm. I legali: Quadro probatorio non completoGarlasco (Pavia), 5 maggio – Dopo diversi giorni di riflessione Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007, ha preso la sua decisione. L’uomo al centro del c ... ilgiorno.it Garlasco, difesa Sempio: «Domani non risponderà al pm di Pavia»Garlasco, la nuova inchiesta Davanti ai pm di Pavia non ci sarà solo Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. Domani i pm sentiranno anche ... ilmattino.it Sky tg24. . Dopo 19 anni dal delitto di Garlasco, le indagini sulla morte di Chiara Poggi hanno portato alla riapertura del caso nella quale Andrea Sempio risulta indagato per omicidio aggravato da crudeltà e futili motivi. Diletta Giuffida, ospite a Timeline di Mo - facebook.com facebook Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Come riportano i social del Tg1, sono state consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi che saranno interrogate x.com