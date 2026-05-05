Oggi vengono ascoltate in tribunale le gemelle Cappa, coinvolte nel procedimento relativo al delitto di Garlasco. Nel frattempo, il legale di Andrea Sempio ha dichiarato che il suo assistito non intende rispondere al pubblico ministero durante l’interrogatorio previsto per domani. Sempio, indagato per l’omicidio di una giovane donna avvenuto nel 2007, si avvarrà della facoltà di non rispondere, secondo quanto riferito dai suoi legali.

Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi (avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007) e convocato domani in Procura a Pavia per essere interrogato, “si avvarrà della facoltà di non rispondere”. Lo annunciano, in una nota, gli avvocati difensori Angela Taccia e Liborio Cataliotti. La decisione, spiegano, è stata dettata dal fatto “le indagini non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo, vieppiù considerato che il fascicolo delle indagini oltre che incompleto non è ancora visionabile”. Le gemelle Cappa e Marco Poggi verranno interrogati. Verranno interrogati anche Stefania e Paola Cappa e Marco Poggi, rispettivamente cugine e fratello della vittima.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Delitto di Garlasco, i legali di Sempio: “Non risponderà al pm”. Oggi vengono sentite le gemelle Cappa

Delitto di Garlasco, il legame fra Sempio e Marco Poggi | Segreti - Ep.39

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