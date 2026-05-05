A Milano, le donne coinvolte nel caso di Garlasco sono state sottoposte a interrogatorio, mentre si attende l’audizione di altri due soggetti, uno dei quali è Marco Poggi. Dopo un periodo di stallo, le indagini hanno ripreso slancio nelle ultime giornate, con nuove attività giudiziarie che cercano di fare luce sugli sviluppi del procedimento. La vicenda ha attirato l’attenzione degli inquirenti e degli inquirenti, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti.

Dopo mesi di palude statica, negli ultimi giorni il delitto di Garlasco è tornato al centro di un’intensa attività giudiziaria. la Procura di Pavia ha ascoltato Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima, e ora sarà il turno di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, e Marco Poggi, fratello della vittima. Ma la risposta di Sempio ai magistrati è stata immediata, e nella forma più netta possibile: il silenzio più totale. I suoi legali, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, hanno comunicato in modo categorico che l’indagato si avvarrà della facoltà di non rispondere. La motivazione sarebbe tecnica ma sostanziale: «Le...🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, le Cappa interrogate a Milano. In attesa di Sempio e Marco Poggi

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Marco Poggi, fratello di Chiara, e le cugine Cappa saranno interrogati come testimoni. I legali di Sempio: Lo si vuole mostrizzare; Caso Garlasco, non solo Sempio: saranno sentite anche le gemelle Cappa e Marco Poggi; Garlasco, domani interrogate gemelle Cappa. Il 6 Sempio e Marco Poggi; Caso Garlasco, non solo Sempio: saranno interrogate anche le sorelle Cappa e Marco Poggi.

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#Garlasco Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, sono state sentite come testi questa mattina e nel primo pomeriggio per diverse ore. Domani toccherá a Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di #Sempio. Gli aggiornamenti con @ClaudioVigolo x.com