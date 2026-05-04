In un’indagine in corso a Garlasco, la criminologa Roberta Bruzzone ha spiegato che Marco Poggi e le sorelle Cappa saranno ascoltati in Procura. La dottoressa ha chiarito che gli interrogatori sono parte delle verifiche in corso e che si concentrano su aspetti specifici della vicenda. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti delle audizioni o sulle tempistiche previste per le stesse.

Le gemelle Cappa, Paola e Stefania, torneranno a essere ascoltate nell’ambito dell’inchiesta sul delitto di Garlasco così come Marco Poggi, fratello di Chiara. “Credo che siamo proprio alla chiusura del cerchio finale”, ha commentato Roberta Bruzzone. Secondo la criminologa l’indagine punterà su Marco Poggi per capire “se sapesse del presunto invaghimento da parte di Sempio”. Garlasco, Roberta Bruzzone parla di Marco Poggi Roberta Bruzzone è intervenuta a La Vita in diretta sul delitto di Garlasco. “Credo che siamo proprio alla chiusura del cerchio finale”, ha detto la criminologa che poi ha commentato la notizia per cui Marco Poggi e le sorelle Cappa saranno sentite come persone informate sui fatti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Roberta Bruzzone spiega perché Marco Poggi e le sorelle Cappa saranno interrogate in Procura

Notizie correlate

Garlasco, perché Marco Poggi e le sorelle Cappa saranno sentiti in giorni e luoghi diversi come "testimoni"Marco Poggi e le sorelle Cappa saranno ascoltati come testimoni nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, ma in giorni e sedi differenti.

Garlasco, oltre ad Andrea Sempio saranno interrogati anche Marco Poggi e le sorelle CappaOltre ad Andrea Sempio, saranno ascoltati anche Marco Poggi e le cugine Paola Cappa e Stefania Cappa come persone informate sui fatti.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Garlasco, Roberta Bruzzone: Sempio, accusa improbabile. Dall'impronta 33 alle scarpe, manca la solidità probatoria; Garlasco, Roberta Bruzzone sugli audio depositati in procura da Chiara Ingrosso: Regia occulta; Garlasco, Salvo Sottile replica a Roberta Bruzzone sull'esposto contro De Rensis: Nessuna censura; Garlasco, Marco Poggi ha avuto una relazione con Andrea Sempio?. Due ore di audio in Procura. Bruzzone: passaggio agghiacciante.

Garlasco, Roberta Bruzzone spiega perché Marco Poggi e le sorelle Cappa saranno interrogate in ProcuraRoberta Bruzzone sull'inchiesta di Garlasco e il ruolo di Marco Poggi e delle sorelle Cappa: Siamo proprio alla chiusura del cerchio finale ... virgilio.it

Garlasco, i dubbi di Roberta Bruzzone sul movente sessuale di Andrea Sempio: Mi spiego l'interrogatorioLa criminologa parla di criminologia dell'impalpabile, in riferimento al presunto movente sessuale e alle accuse ad Andrea Sempio sul caso Garlasco ... virgilio.it

Intervento sul canale di Dario Quaglia Investigates con Roberta Bruzzone e Chiara Lombardi. Abbiamo parlato di Garlasco, Pietracatella e Avetrana. bella puntata ricca di contenuti, grazie a tutti. #garlasco - facebook.com facebook